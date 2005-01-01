Полиция завершила проверку концертной деятельности Вайкуле

В концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле в России не обнаружено нарушений, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД.

Проверка также не зафиксировала нарушений миграционного законодательства со стороны певицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при управлении МВД по Москве Александра Хаминского. По его запросу проводилась проверка.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволят положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», – сказал он.

Напомним, в августе Лайма Вайкуле попала в центр скандала, когда перед концертом в Одессе заявила, что не приехала бы в Крым ни за какие деньги. Ее подвергли жесткой критике, после чего она озвучила условия, при которых готова приехать на полуостров. Крым отреагировал на это заявление.

Следователи начали полную проверку правомерности концертной деятельности Вайкуле. Директор певицы Алексей Яковлев говорил, что у нее есть вид на жительство в России и разрешение на работу.