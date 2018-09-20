Арендатора ТРК «Зимняя вишня» оставили под арестом

Кемеровский областной суд постановил оставить под арестом экс-гендиректора компании-арендатора ТРК «Зимняя вишня» Надежду Судденок, сообщают информационные агентства.

Апелляционная жалоба обвиняемой оставлена без удовлетворения, передает РИА «Новости».

Аналогичное решение принято в отношении бывшего гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой, которая также является обвиняемой по делу о пожаре в ТРК.

Судденок и Богданова оставлены под арестом до 24 ноября.

Напомним, Судденок заявляла, что является только формальным директором, а фактически компанией управляла гендиректор основного владельца ТРК Богданова.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек.