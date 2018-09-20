Помпео причислил Керри к работающей против Трампа «банде»

Глава Госдепа Майкл Помпео раскритиковал своего предшественника на этой должности Джона Керри за контакты с властями Ирана.

Он упрекнул Керри в том, что тот «никак не может расстаться» с политической сценой. По словам Помпео, «банда», в которую входят Керри, экс-замгоссекретаря Уэнди Шерман и бывший министр энергетики США Эрнест Монис, пытается «подорвать» планы президента страны Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Помпео заявил, что Керри имеет право «беседовать» с представителями Тегерана, но должен «работать на внешнюю политику Америки». Вместо этого «банда» работает «на свою внешнюю политику, которая не является американской», сказал глава Госдепа.