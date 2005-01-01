Экс-глава американского государства Джордж Буш-младший вмешался в референдум по новому конституционному названию Бывшей югославской Республики Македонии, сообщают СМИ.

Буш призвал граждан Македонии проголосовать за Преспанское соглашение, которое он назвал «мужественным и справедливым компромиссом». По словам Буша, оно позволит стране встать на путь вступления в ЕС и НАТО и поведет Македонию «к светлому будущему», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vima.

Буш гордится тем, что в 2004 году признал Македонию под ее конституционным названием.

Newsbomb.gr и Proto Thema также называют заявление Буша «вмешательством». Указывается, что на Македонию «оказывается все большее давление из-за рубежа».

Tribune.gr пишет, что Буш «требует изменить название», Ta Nea – что «и Буш участвует в борьбе «за» на референдуме в БЮРМ». Издание называет давление на Македонию «постоянным и сильным».

17 сентября в страну прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.

В начале августа сообщалось, что Вашингтон выделит 5 млн долларов на повышение «медийной грамотности населения Македонии».