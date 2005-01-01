Финляндия захотела защитить своих свиней забором на границе с Россией

Власти Финляндии хотят построить забор из стальной сетки от диких кабанов на восточной границе, чтобы предотвратить проникновение в страну африканской чумы свиней, сообщают СМИ.

Как пишет Yle, в России «случаи заражения выявлены в 200 км от финской границы». Переносчиками вируса являются дикие кабаны.

По словам советника министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Катри Левонен, АЧС «очень коварна».

В самой Финляндии пока не было выявлено этого вируса.

Забор хотят возвести от территории юго-восточной Финляндии до Кайнуу.

Напомним, Россельхознадзор рассказал о вспышках опасных болезней в России, включая АЧС.