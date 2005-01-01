В СПЧ сообщили о нормализации ситуации в Кабардино-Балкарии после волнений

«По предварительной информации, задействованы провокаторы, которые организовали эти волнения с целью дестабилизировать ситуацию в республике», – заявил газете член СПЧ Александр Брод. Он сообщил, что межэтнические волнения в Кабардино-Балкарской республике сейчас прекратились, но нужно понять причину их возникновения.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, который входит в постоянную комиссию по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений, сообщил о нормализации ситуации в Кабардино-Балкарии, где в последние два дня происходили межнациональные столкновения.

«Я связывался сегодня с республикой. Ситуация сейчас спокойная. Отмечают национальный праздник, все волнения завершились», – сообщил Брод.

Он считает, что разобраться в причинах вспыхнувшего конфликта должны правоохранительным органы. Брод озвучил несколько версий произошедшего.

«По предварительной информации, задействованы провокаторы, которые организовали эти волнения с целью дестабилизировать ситуацию в республике. Возможно, идет предварительное прощупывание почвы перед предстоящими выборами главы республики, проверка на прочность правоохранительных органов», – рассказал Брод.

Правозащитник уверен, что нужно проверить фактор зарубежного влияния. «Ситуация на Северном Кавказе сложная, территория многонациональная, есть социально-экономические проблемы. Не исключаю, что могут использовать межнациональные и межрегиональные отношения для дестабилизации ситуации», – сказал Александр Брод.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, межэтнические столкновения в Кабардино-Балкарии продолжались около двух суток. Конфликт вспыхнул в балкарском ауле Кенделен. Ночью беспорядки докатились до соседнего города Баксан, а позже затронули столицу республики Нальчик.

Поводом послужил отказ балкарцев в селе Кенделен пропустить около 30 конных кабардинцев через свое село. Всадники совершали восхождение на гору Канжаль в честь 310-летия победы в Канжальской битве. У кабардинцев и балкарцев расходятся представления о тех исторических событиях.

В результате начались ожесточенные стычки между балкарцами и приезжими кабардинцами. В среду противостояние продолжилось с новой силой, при этом под удар попали бойцы Росгвардии, которых забрасывали камнями и дымовыми шашками.

Канжальская битва – ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Тогда черкесы (группа народов, в которую входят в том числе кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея. Информация о событиях сохранилась в источниках, которые некоторые историки считают сомнительными. Однако для кабардинцев это одно из самых главных исторических событий.