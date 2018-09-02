Женщину облили зеленкой за возложение цветов у Дома профсоюзов в Одессе

В Одессе зеленкой облили женщину, которая решила почтить память погибших в мае 2014 года сторонников федерализации, сообщила полиция региона.

Женщину облили зеленкой, когда она решила возложить цветы возле Дома профсоюзов, где произошла трагедия, передает ТАСС.

Полиция сообщила, что правонарушителей доставили в отделение.

В воскресенье Одесса отмечает День города.

2 мая 2014 года в Одессе жертвами националистов стали 48 человек.