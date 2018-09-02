Убийцу известного ученого-исследователя Голодомора поймали на Украине

Задержан подозреваемый в убийстве украинского ученого, исследователя Голодомора Николая Шитюка, сообщили в управлении нацполиции Николаевской области Украины.

Полиция с помощью записей камер видеонаблюдения, расположенных в заведениях в районе дома, где произошло убийство, установила личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Николаевского района. Его задержали на остановке общественного транспорта, сообщается на сайте управления.

Мужчина уже признался в убийстве. Он сообщил, что зарезал Шитюка «из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений». При этом «с места происшествия преступник забрал некоторые вещи потерпевшего, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению», сообщает полиция.