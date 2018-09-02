В Германии двух полицейских наказали за нацистский жест

Федеральная полиция Германии отстранила от работы двух сотрудников за использование нацистского приветствия.

В отношении полицейских 44 и 45 лет возбуждено дело по подозрению в разжигании межнациональной розни, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Инцидент произошел в баварском Розенхайме в минувший четверг. Очевидцы рассказали, что стражи порядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивали ксенофобские лозунги и выбрасывали руки в нацистском приветствии во время отдыха в ресторане.

В прошлом году в центре Дрездена пьяный американец был избит прохожим после того, как многократно выбрасывал руку в нацистском приветствии.