Кота-экстрасенса в Кемерово выставили на продажу за 5 млн рублей

Житель Кемерово опубликовал объявление о продаже кота породы британский короткошерстный за 5 млн рублей.

Автор объявления указывает, что кот якобы является экстрасенсом, «видит духов и привидения», а также способен общаться с потусторонним миром.

Хозяин животного подчеркнул, что кот нуждается во внимании и должен попасть в хорошие руки.

Автор объявления рассказал местному изданию «Сибдепо», что такую высокую стоимость кота указал для привлечения внимания, и заверил, что не станет отказываться, если кто-то и впрямь захочет отдать такую сумму.

Вместе с тем, мужчина считает, что кот действительно обладает особыми способностями. «Хотели купить дом, по традиции решили кота первым запустить. А он не пошел ни в какую. Потом у соседей поинтересовались, они рассказали, что там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом», – приводит издание его слова.