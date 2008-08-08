Стену дома в центре Москвы исписали в память о Захарченко

Утром 2 сентября на стене дома №9 в Большом Харитоньевском переулке в центре Москвы появились надписи, посвященные гибели главы ДНР Александра Захарченко, рассказали газете ВЗГЛЯД местные жители.

Надписи разноцветной краской «ДНР победит!», «Захарченко. Батя. Помним», «Слава Новороссии», «Батя R.I.P.», «Донбасс не сломить!» появились на доме в воскресенье, в день похорон Захарченко.

Напомним, глава ДНР был убит в пятницу в результате теракта в центре Донецка. В воскресенье с ним простились более 200 тыс. человек.