На памятнике обыгравшим фашистов советским футболистам изобразили игрока «Барселоны»

На памятном камне в честь советских футболистов, которые в черноморском поселке Витязево в Краснодарском крае в 1943 году победили фашистов в мини-турнире, организованном оккупантами, изобразили футболиста испанской «Барселоны».

Летом 2018 года было решено установить мемориал в память о подвиге футболистов. Деньги собрали родственники героев и местные жители. Однако в день открытия выяснилось, что на камне перепутаны имена героев, а текст составлен с большим количеством орфографических ошибок. Более того, изображенный на камне футболист оказался в футболке испанской «Барселоны», сообщает «Комсомольская правда-Кубань».

Спустя несколько дней камень заменили, исправив всю неверную информацию. Однако футболист, изображенный на памятнике, остался тем же самым.

В Сети разошлись во мнениях, какого именно футболиста поместили на памятник – по одной версии, это Лионель Месси, но, судя по всему, использовано изображение Бояна Кркича, который сейчас играет за британский «Сток Сити».

Представитель инициативной группы по установке памятника утверждает, что это их ошибка – мастеру не сообщили, какого именно футболиста надо изобразить.

Речь идет о событиях 1943 года, когда фашистские оккупанты организовали футбольный турнир на площади возле церкви в Витязево. Играли «сборная Германии», «сборная Румынии», собранные из солдат нацистской армии, и «сборная Северного Кавказа» - из молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет, которые по разным причинам не пошли на фронт и остались в поселке.

Румын советские футболисты победили со счетом 6:2. Немцы заявили им, что если и у них представители СССР попытаются выиграть, то их расстреляют. Если проиграют – останутся жить.

Немцы победили румын со счетом 3:0, однако в финале советские футболисты, проигрывая 1:4, сумели вырвать победу со счетом 5:4.

Победителей не стали расстреливать, вместо этого предложив провести еще две игры: в первой из них немцы выиграли, а потом снова проиграли. Расстрелять советских футболистов фашисты не успели – этому помешало наступление 18-й армии.