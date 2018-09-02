Ведущая прогноза погоды в США проломила череп коллеге

Ведущую прогноза погоды на телеканале WSAZ в американском городе Хантингтон в Западной Вирджинии Челси Амбриц обвинили в избиении своей коллеги Эрики Бивенс, в результате которого пострадавшая получила серьезные травмы.

По информации Charleston Gazette-Mail, в заявлении Бивенс в окружной суд говорится, что в результате драке она получила перелом костей черепа и разрыв барабанной перепонки.

В жалобе причина конфликта не указана, однако, как уточняет портал FTVLive со ссылкой на городскую полицию, все случилось из-за ревности. Полицейский, который опрашивал пострадавшую, рассказал, что она приревновала Амбриц к своему мужу Дональду, после чего между коллегами по работе завязалась драка.

В случае признания ведущей прогноза погоды виновной ей грозит до года тюремного заключения, а также штраф до 500 долларов. Она предстанет перед судом 21 сентября.