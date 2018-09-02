Турции предрекли статус избранной страны после покупки российских С-400

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отказе Анкары спрашивать у кого-либо разрешения на покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

Коротченко сказал RT, что Эрдоган подтвердил курс на суверенитет Турции в принятии решений по важнейшим вопросам, которые касаются национальной безопасности.

По его словам, приобретение российских комплексов означает для Турции получение нового геополитического статуса избранной страны, которая в военном отношении имеет возможность полностью контролировать свое воздушное пространство и при необходимости применять такое оружие для атакующих ее целей.

Коротченко отметил, что Турция проводит все более самостоятельные действия в области внешней обороной политики и все меньше оглядывается на Соединенные Штаты. «Америка это понимает, поэтому в последние месяцы со стороны Вашингтона были предприняты беспрецедентные попытки выкрутить Турции руки и запугать ее, обрушить финансовую экономическую систему», – пояснил он.

Отказываясь поддаваться на давление со стороны США, Анкара «делает очень хороший выбор». Он сказал, что так страна подтверждает свой курс на суверенитет, а также приобретает «лучшее, что есть на рынке ПВО и ПРО». Коротченко указал, что С-400 существенно опережают американский аналог – комплекс Patriot PAC-3.

«Также важно понимать, что жизненный цикл С-400 – порядка 30 лет. Соответственно, на ближайшие 30 лет Турция осознанно делает выбор в пользу сближения с Россией», – заключил эксперт.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.

Американский генерал Тод Вольтерс заявлял, что планы Турции по покупке российской системы противоракетной обороны C-400 позволят «известному противнику» НАТО глубоко изучить истребители F-35, которые используются в Европе.