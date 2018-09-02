Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал телеграмму с выражениями соболезнования близким певца Иосифа Кобзона, умершего в четверг на 81 году жизни, сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Поступило множество телеграмм, телеграммы идут со всех концов России, из разных стран. Я позволю себе прочесть только две из них», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что соболезнования семье принесли президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын, который передал телеграмму через посольство Северной Кореи в Москве.

Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении ухода из жизни главного певца СССР.