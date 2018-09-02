Путин поздравил Черчесова с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главному тренеру футбольной сборной Станиславу Черчесову, отметив его работу на чемпионате мира.

«Вы посвятили себя футболу – спорту «номер один», проявили себя как талантливый игрок, надежный вратарь национальной сборной. И конечно, Вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника. Вы многое сделали для подготовки и достойного выступления нашей команды на «домашнем» чемпионате мира, создали для футболистов комфортный психологический климат, «зарядили» их на результат, на красивую, победную игру», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что впереди у команды и Черчесова новые важные старты и вызовы, и выразил уверенность, что сборная России под его руководством «продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков».

Черчесову в воскресенье исполнилось 55 лет.

Напомним, в конце июля с Черчесовым продлили контракт после успешного выступления российской сборной на чемпионате мира, которая вышла в ¼ финала и только в серии пенальти уступила хорватам – будущим финалистам турнира.