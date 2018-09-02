Терешкова назвала Кобзона «большим другом советских космонавтов»

Скончавшийся в четверг народный артист СССР Иосиф Кобзон был большим другом советских космонавтов и было невозможно представить космодром без него, заявила первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова на церемонии прощания с певцом.

«Трудно найти сегодня такие слова, чтобы выразить ту горечь утраты, несогласие с тем, что мы потеряли... нет, мы не потеряли, потому что о нем память будет жить через всю оставшуюся жизнь. Он был не только нашим другом, он провожал нас в полет, радовался нашим успехам и вообще: космодром без его участия мы не представляем», – передает ее слова ТАСС.

Терешкова добавила, что космонавты даже включили его в свой отряд, так как он был «настоящим преданным другом».

После этого она передала слово космонавту Алексею Леонову, который первым в мире вышел в открытый космос. Тот заметил, что Кобзон исполнял «все патриотические песни», а все происходящее в стране трогало его «до разрыва сердца».

Леонов рассказал, что познакомился с Кобзоном 14 апреля 1961 года на концерте в честь Юрия Гагарина в Кремле.

«Он пел, мы впервые его увидели и вот это осталось на всю жизнь», – сказал космонавт.

По его словам, он 35 раз выезжал с Кобзоном в город Гагарин, чтобы «встречаться с жителями этого города, земляками Юрия Гагарина».

«В этом году на 50-летие гибели Гагарина 27 марта, несмотря на ужасную погоду, Иосиф опять приехал, стоял на трибуне вместе со всеми и пел песни о Юрие Гагарине. Мы будем помнить. Спасибо, Иосиф Давыдович, тебе за все. Великое горе, но велика радость от того, что мы были с ним все эти годы», – заключил Леонов.

Отметим, что Терешкова одной из первых пришла на гражданскую панихиду по Кобзону, которая проходит в Москве в воскресенье.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.