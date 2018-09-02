Роспотребнадзор указал Онищенко на бессмысленность предложения о запрете кофе в школах

Запрет на продажу кофе на территории школ уже существует в российском законодательстве, заявили в Роспотребнадзоре, отвечая на соответствующее предложение бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

«Важно отметить, что СанПиН 2.4.5.2409-08 «Питание в образовательных учреждениях» уже запрещает продажу кофе и тонизирующих напитков в школах», – передает РИА «Новости» слова представителя Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор отмечает, что постоянно контролирует ситуацию с питанием в школах.

В перечне продуктов в указанном СанПиН запрещены к реализации в школах кофе натуральный, а также «тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь».

Накануне Онищенко заявил, что России следовало бы перенять опыт Южной Кореи, где ввели запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ.