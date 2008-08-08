В США оценили «одну из самых смертоносных» российскую снайперскую винтовку

В России создана одна из самых смертоносных снайперских винтовок в мире, для нее разработаны специальные бесшумные патроны, пишет американская пресса.

Popular Mechanics так охарактеризовала последнюю модификацию МЦ-116М, приспособленную под бесшумный патрон калибра 12,7 мм. Издание подчеркивает, что винтовка уникальна сочетанием бесшумности и пробивной силы.

Базовый вариант был разработан в 1997 году. При стрельбе использовался патрон 7,62 мм. Дальность стрельбы – до 800 м, передает РИА «Новости».

В новой версии конструкторы смогли добиться от оружия калибра 12,7 мм беззвучного выстрела, разработав бесшумные патроны. Винтовка способна пробить бронежилет высокого класса с 300 м. Этого удалось добиться за счет того, что больший вес патрона компенсирует низкую скорость и небольшую энергетику выстрела.

Popular Mechanics видит в новой винтовке отправную точку для целого поколения систем вооружения с бесшумной стрельбой.

Россия по-прежнему продолжает оставаться мировым лидером в разработке бесшумного огнестрельного оружия, заявило издание.

Напомним, винтовка была представлена на форуме «Армия-2018».