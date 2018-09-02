ЕС запланировал обсудить меры против «подрыва суверенитета Украины»

Опубликована повестка заседания группы советников ЕС по международным отношениям, которое состоится в понедельник.

В повестке указано: «Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и постановление об имплементации (обзор); проекты ответов», – передает РИА «Новости».

Напомним, в марте ЕС официально продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России.

Срок действия санкций формально истекает 15 сентября.