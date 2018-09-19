«Лев Толстой» задержался при выезде из Финляндии в Россию

Все поезда из Хельсинки в Санкт-Петербург и Москву задерживаются, сообщает финский железнодорожный оператор – компания VR.

В частности, скоростной поезд № 788 «Аллегро», который должен был выехать из столицы Финляндии в Санкт-Петербург в 20.00 (совпадает с мск), «задержится минимум на пять часов». Ожидается, что поезд отправится в Россию в 01.30, передает РИА «Новости».

Поезд «Лев Толстой» (N31/32), который должен отправиться в Москву, задерживается на неопределенное время.