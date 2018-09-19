Объявленный в розыск в Австрии «взломщик в трусах» оказался украинцем

Австрийской полиции удалось поймать разыскиваемого более двух месяцев взломщика, который оказался 28-летним гражданином Украины.

Особенностью преступника стало то, что во время совершения краж мужчина был одет в одни трусы. Причины выбора такого гардероба преступник назвать не смог, передает RT.

Полиция смогла найти взломщика через два с половиной месяца после преступления в Зальцбурге. Правоохранительные органы смогли вычислить украинца по обнаруженным на месте преступления следам.

Поначалу взломщик свою вину в совершении преступления отрицал, но в итоге рассказал, что действительно вломился в квартиру. Хозяйка квартиры сообщила, что из ее жилища пропали драгоценности и другие предметы на сумму около 1 тыс. 300 евро.

Сейчас преступник находится в следственном изоляторе тюрьмы Вельса.