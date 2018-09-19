Депутатами в Волгограде и Кызыле стали участники партийного проекта «ПолитСтартап»

В среду, 19 сентября, в Волгограде прошло первое заседание Волгоградской городской Думы VI созыва, а в Кызыле – конференция городского отделения партии «Единая Россия»; в обоих мероприятиях приняли участие молодые политики, которые стали депутатами благодаря партпроекту «ПолитСтартап».

Партийный проект «ПолитСтартап» «Единой России» основан на обучении и программе наставничества для активной молодежи. Молодые люди участвуют в процедуре предварительного голосования, наставники сопровождают их во время избирательных кампаний. Благодаря этому проекту, в частности, в Волгоградскую городскую думу избрано семь молодых депутатов, в том числе промышленник Руслан Морозов, который одержал уверенную победу по одномандатному округу.

Морозову 29 лет, он руководит заводом по производству композитных материалов. Завод признан лучшим в 2018 субъектом МСП Волгоградской области. Морозов поддерживает на своем предприятии партийные и президентские инициативы по поддержке сотрудников старшего и предпенсионного возраста, а также помогает строительству спортивных объектов в городе, ведет благотворительную деятельности по организации отдыха и оздоровления детей. Его федеральным наставником был депутат Госдумы, координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, региональным – депутат Волгоградской гордумы Владлен Колесников.

По словам Колесникова, Волгоградская область была одним из лидеров кадрового партийного проекта по количеству зарегистрированных участников – 85 человек. «Единая Россия» получила в регионе более 83% мандатов, в том числе прошли семь молодых кандидатов.

В Кызыле 19 сентября прошла конференция городского местного отделения партии «Единая Россия», где мандат депутата получил участник партпроекта «ПолитСтартап» врач-травматолог Айдын Сарыглар. Он одержал уверенную победу по одномандатному округу.

Айдын Сарыглар, отучившись в Москве в одном из престижных медицинских университетов, вернулся в республику Тыва и стал практикующим врачом. Сейчас он руководит травматологическим центром в Первой республиканской больнице. Во время избирательной кампании помогал жителям Кызыла справиться с проблемой вывоза мусора. Его наставником был депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

В Хурал благодаря партийному проекту прошли четыре политстартаповца: два по территориальному списку и два по одномандатным округам.

Всего по стране в 2018 году с участниками «ПолитСтартапа» работали 327 наставников – это федеральные и региональные депутаты, политтехнологи. Было проведено онлайн-обучение, организовано более 100 образовательных мероприятий в регионах.

В проекте приняли участие 1 тыс. 609 человек из 24 субъектов России. Удалось повысить интерес молодежи к процедуре предварительного голосования партии, среди участников которого оказалось 37% молодых кандидатов в возрасте до 35 лет – это рекордный процент.

Доля молодых кандидатов, выдвинутых партией на выборах 9 сентября, составила 20% от общего числа кандидатов. По результатам выборов 9 сентября каждый 6-й молодой кандидат стал депутатом. Всего по стране благодаря партпрокту был избран 81 молодой депутат.