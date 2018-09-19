Российские базы в Сирии спешно оснащают особыми системами охраны

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на российских базах в Сирии будут установлены автоматизированные средства контроля в целях безопасности.

«Президентом даны указания еще раньше (до трагедии с Ил-20) усилить охрану наших баз в Хмеймиме и в Тартусе. В частности, концерном «Калашников» предложены технические решения – автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий», – сказал Борисов, передает ТАСС.

По его словам, эта работа осуществляется «в полном разгаре». Он добавил, что вопросам безопасности Минобороны «уделяет должное внимание».

В августе российские военные впервые применили на учениях новое средство борьбы с дронами. Беспилотники в последние месяцы стали чаще атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.