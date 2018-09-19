Фонд развития выделит на строительство ледоколов «Лидер» 33,3 млрд рублей

Россия в 2023 году выделит из Фонда развития 33,3 млрд рублей на строительство двух ледоколов «Лидер».

В материалах к проекту бюджета на 2019-2021 годы говорится, что на реализацию проекта выделят 33,3 млрд рублей, передает ТАСС.

Новые атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире. Их основными задачами должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявил, что в России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер». Замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский заявлял, что стоимость постройки одного ледокола составляет около 70 млрд рублей.