МЭР предрек значительный рост числа занятых в России

Минэкономразвития России сообщил, что увеличение рынка труда вследствие пенсионных изменений составит 137 тыс. человек в 2019 году.

«Основным эффектом от повышения пенсионного возраста станет сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями. По оценкам Минэкономразвития России, дополнительная рабочая сила, которая останется на рынке труда при реализации указанной меры, в основном сохранит статус занятого населения (прирост занятых в 2019 году – 137,2 тыс. занятых, в 2024 году – 1,8 млн человек)», – сказано в проекте прогноза соцэкономразвития, передает РИА «Новости».

Дополнительный вклад пожилых работников в экономический рост за период 2019–2024 год оценивается на уровне 1,3 процентного пункта. Ежегодный вклад Минэкономразвития спрогнозировал на уровне 02-0,3 процентного пункта.

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. Предложенные главой государства поправки в том числе снижают возраст выхода на пенсию для женщин. Также стало известно, какое наказание будет грозить работодателям за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.