Бывший спикер парламента Греции стала адвокатом россиянина Винника

Руководитель группы адвокатов Тимофей Мусатов сообщил, что экс-председатель парламента Греции Зои Константопулу примет участие в деле россиянина Александра Винника как адвокат защиты.

«Мы привлекли Зои Константопулу, которая не боится конфликтных дел, не боится конфликтовать с властями как своей страны, так и других. Она возглавляла парламент Греции, имеет большой политический вес. Она является классным специалистом в области юриспруденции», – рассказал Мусатов.

Сама Константопулу называет дело Винника делом «о правах человека». Она уверена на справедливое проведение судебного разбирательства и объяснение того, почему Винник не может быть экстрадирован во Францию и США. Обвиняемый не возражает против более раннего решения Верховного суда Греции об экстрадиции на родину, пишет РИА «Новости».

В настоящее время по выдаче Винника имеется четыре решения суда: два по запросу России, одно – Франции и одно – США. Его арестовали в Греции по американскому запросу в июле 2017 года в связи с обвинением в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через биржу криптовалют. В июне 2018 года экстрадиции потребовала и Франция, где Винник обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки.

6 июля суд пытался провести тайное заседание в ускоренном порядке без уведомления Винника и его адвокатов. 13 июля судом первой инстанции было принято решение о выдаче обвиняемого во Францию.

Рассмотрение апелляции по выдаче Винника французским властям Верховный суд Греции перенес на 17 октября в связи с поздним переводом судебных документов и тем, что обвиняемый не успел ознакомиться с ними.

Мусатов намерен после изучения обжаловать возбуждение дел против Винника во Франции и США. Адвокаты собираются проверить законность этих дел и перейти от оборонительной тактики к наступательной.

«Французский и американский запросы явно построены с фальсификацией доказательств, и неизвестна их природа. Мы накопили большое количество нарушений, которые за год допустили правоохранительные органы Франции, Греции, Соединенных Штатов, и сейчас мы этот багаж будем реализовывать в целях защиты Александра Винника», – заявил Мусатов.

В начале сентября стало известно, по какой причине США так добиваются выдачи Винника.