СБУ объявила в розыск премьер-министра ЛНР

Украинские спецслужбы объявили в розыск премьер-министра ЛНР Сергея Козлова, обвиняемого Киевом в преступлениях против национальной безопасности.

«Этот неуважамый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлено в суд», – сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

В СБУ заявили, что Козлов был полковником Службы гражданской защиты, но так «проникся идеями независимости народа Донбасса, что сначала возглавил штаб народной милиции ЛНР, а затем стал премьер-министром ЛНР».

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий в ДНР.