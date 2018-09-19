Индия ввела уголовное наказание за «мгновенный развод»

Правительство Индии приняло постановление о введении уголовного наказания за практику «мгновенного развода» у мусульман, сообщил министр законодательства и юстиции страны Рави Шанкар Прасад.

«Несмотря на то, что в прошлом году Верховный суд запретил такую практику, она постоянно продолжала действовать», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По его словам, мужчине, решившему развестись с женой через «тройной талак», грозит до трех лет лишения свободы и штраф.

«Быстрый развод» подразумевает, что муж, три раза сказавший жене «талак» (в переводе с арабского – «развод»), может считать себя свободным.

Правительство приняло решение, «чтобы защитить права мусульманских женщин в Индии», вопреки мнению парламента. В декабре 2017 года нижняя палата парламента Индии Лок Сабха одобрила уголовное наказание за «тройной талак», но верхняя палата Раджья Сабха его заблокировала.

Отмечается, что «тройной талак» уже запрещен Пакистане, Индонезии, Бангладеш, Египте.

В августе 2017 года Верховный суд Индии постановил отменить практику «мгновенного развода» мусульман, назвав ее противоречащей конституции.

В 2016 году высокий суд города Аллахабад, штат Уттар-Прадеш, признал практику так называемого тройного талака, или «мгновенного развода», распространенную среди индийских мусульман, неконституционной.