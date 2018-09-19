Военные из США получили ранения в Словакии из-за аварии с танком «Абрамс»

Представитель минобороны Словакии Данка Цапакова сообщила, что трое военнослужащих ВС США пострадали при аварии танка «Абрамс» на учениях «Словацкий щит – 2018».

Раненых госпитализировали, передает РИА «Новости». Двое из них получили серьезные повреждения. Одна из пострадавших – женщина, отметила Цапакова.

По его словам, расследование аварии находится в начальной стадии.

Учения «Словацкий щит – 2018» проходят на военном полигоне Lest в центральной части Словакии.

Напомним, в июне в результате массового дорожно-транспортного происшествия в военной колонне со столкновением четырех бронетранспортеров армии США травмы получили 13 американских военных.