Министр обороны Британии приехал в Донбасс

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон приехал в Донбасс и оценил ситуацию в районе проведения военной операции, сообщили в пресс-центре так называемой операции объединенных сил (ООС) Украины.

В Краматорске Уильямсон встретился с командующим ООС Сергеем Наевым, который рассказал об обстановке в районе проведения операции, говорится в сообщении ООС в Facebook.

«Отдельно в ходе беседы обсуждался ряд гуманитарных инициатив Командование объединенных сил, направляемых на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказания помощи учреждениям здравоохранения и детям, находящимся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения», – сообщили в пресс-центре.

Также Наев «ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности». Так, Уильямсон посетил «передовые рубежи обороны» и пообщался с бойцами, затем он побывал на одном из контрольных пунктов въезда-выезда.

В итоге Уильямсон поблагодарил украинскую сторону за поездку и отметил, что Великобритания и дальше будет помогать Украине.

Во вторник бывший сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Владимир Болтенко рассказывал о подготовке диверсий.

В мае спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявлял о намерении посетить Донбасс, но потом отказался от идеи якобы в ожидании восстановления украинского контроля на территории.