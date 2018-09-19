США потребовали от ведущих китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами

Министерство юстиции США потребовало от китайского информационного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов для продолжения работы на территории Соединенных Штатов, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания, американский минюст обосновал свои требования Законом о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1938 года, передает ТАСС.

В статье отмечается, что пристальное внимание Вашингтона к деятельности иностранных СМИ обусловлено опасениями «американских чиновников» по поводу «использования финансируемых государством СМИ для влияния на общественное мнение в США».

Инициатива обращения к министру юстиции США Джеффу Сешнсу по поводу регистрации Синьхуа и CGTN принадлежит сенатору-республиканцу Марко Рубио и демократу Патрику Лихи.

При этом издание отмечает, что выдвижение требований американским ведомством совпало с общим ужесточением курса Вашингтона в отношении Пекина, а также с «попытками чиновников США противодействовать операциям других государств по укреплению влияния».

Синьхуа и CGTN пока еще входят в список СМИ, сотрудники которых могут получать аккредитацию в Конгрессе США, в отличие от журналистов телеканала RT America и подразделения агентства Sputnik, которые были внесены в список иноагентов ранее, говорится в статье.

Информационное агентство «Синьхуа» (Китайская Служба Новостей) – это официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики (КНР) и крупнейший центр информации в КНР. Официально входит в структуру министерства государственной безопасности КНР.

CGTN (China Global Television Network – «Китайская глобальная телевизионная сеть», ранее CCTV News) – китайский международный круглосуточный новостной телеканал, вещающий на английском, русском и других языках.

Напомним, в апреле главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предупредила, что китайские телеканалы, вещающие в США, рискуют получить статус иноагента вслед за RT.