Трамп увязал отношения с Китаем с готовностью Пекина помогать США с КНДР

Глава Белого дома Дональд Трамп перед встречей с польским коллегой Анджеем Дудой в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты не предпринимали никаких действий в отношении Китая, потому что хотели, чтобы Пекин занялся Северной Кореей.

По словам Трампа, в Пекине действительно помогали Вашингтону, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что они продолжают помогать, хотя это вызывает у меня вопросы», – сказал глава Белого дома.

Напомним, в начале сентября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Пекин продолжают противодействовать политике Вашингтона в отношении Северной Кореи, создавая США проблемы, в том числе в комитете Совета Безопасности ООН.

Вопреки этому, на прошлой неделе Комитет СБ ООН согласился включить российские поправки в доклад по КНДР, что вызвало острую реакцию со стороны США.