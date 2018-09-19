Чебоксарского депутата осудили за мошенничество

Депутат городского собрания Чебоксар Евгений Андреев приговорен за мошенничество к трем годам условно и двум годам испытательного срока. Ранее его подозревали еще и в организации заказного убийства бизнесмена и других преступлениях.

В среду суд в Чебоксарах приговорил к условному лишению свободы 41-летнего депутата городского собрания, владельца строительной компании «Атрия» Евгения Андреева за хищение бюджетных средств при строительстве дороги в Красноармейском районе.

Как передает сайт «Чебоксары24», осенью 2015 года депутат заключил договор на строительство дороги длинной 1,7 км в деревне Кошки с администрацией Большештаминского сельского поселения. Через некоторое время Андреев передал на подпись главе администрации фальшивый документ о том, что работы якобы полностью выполнены. Глава сельского поселения, «введенная в заблуждение относительно исполнения подрядчиком своих обязательств», поставил подпись.

В результате несложной махинации Андреев получил 970 тысяч рублей, «причинив бюджету сельского поселения ущерб на указанную сумму». Фактически строительство дороги в деревне Кошки началось только после вмешательства прокуратуры Чувашии.

Депутат, пришедший в политику из бокса, также подозревается в организации заказного убийства. Республиканское управление Следственного комитета полагает, что он попытался «убрать» партнера по бизнесу.

Также Андреев известен отказом выплатить долг чебоксарской семье своих однофамильцев, утверждается в публикации сайта сайт «Чебоксары24». Сообщается, что в 2014 году он взял под проценты 2,8 млн рублей на развитие бизнеса, однако долг оформил на фирму, которую впоследствии продал. Когда кредиторы попытались получить обратно свои деньги, депутат отправил их к новому владельцу бизнеса, говорится в публикации.