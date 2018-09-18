Порошенко рассказал об испытаниях неуправляемых ракет «Оскол»

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях неуправляемых авиационных ракет «Оскол».

«Реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний. Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ», – написал Порошенко в своем Facebook.

По его словам, ракеты были испытаны во всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М. «Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам», – подчеркнул Порошенко.

Президент также опубликовал видео с ракетных испытаний.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в августе на полигоне ВСУ в Чернигове прошли испытания ракет РС-80 «Оскол». Сообщалось, с вертолета Ми-8МСБ-В применили почти триста ракет.