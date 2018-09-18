На Украине предложили проверить психику кандидатов в президенты

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять психическое здоровье кандидатов в президенты страны.

«Я теряюсь от количества кандидатов, большинству из них надо проверить психическое здоровье, потому что хотеть быть и мочь – это две большие разницы», – заявил он в интервью «Обозревателю».

Он заявил, что не стал бы сажать кандидатов, так как на это имеет право только суд.

На прошлой неделе экс-президент Украины Леонид Кучма также заявил, что испытывает ужас от политической ситуации в стране.

«Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые сегодня есть. Что они в этой ситуации сегодня могут сделать», – заявил он тогда.