В Ватикане выступили за диалог между РПЦ и УПЦ

В Римско-католической церкви придерживаются мирного способа урегулирования ситуации с расколом Русской и Украинской православных церквей, сообщил источник в дипломатическом корпусе Ватикана.

«Тут считают, что внутренние раздоры в православном мире должны быть разрешены через любовь, взаимопонимание и диалог», – передает слова источника ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что эта точка зрения совпадает с позицией Московского патриархата. Он также отметил, что Ватикан не приветствует политизированные раздоры.

Ранее первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.