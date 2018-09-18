В ООН призвали не обострять конфликт после крушения Ил-20

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал все участвующие стороны не предпринимать действий, способных обострить ситуацию в Сирии.

«Мы просим воздерживаться от действий в других точках, которые потенциально могут привести к обострению и без того сложной ситуации», – сказал дипломат, передает ТАСС.

Также Мистура положительно оценил договоренности президента России Владимира Путина и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу.

«Я признателен президенту Путину и президенту Эрдогану за их личное участие в решении этих вопросов», – высказался Мистура на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о деталях последнего полета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО. Борт определял места хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые вылетают из Идлиба и наносят удары по Сирии.