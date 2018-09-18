Против организатора «покера на гробах» возбудили дело

В Ростове-на-Дону задержали 40-летнего мужчину, который прикрывал нелегальный игорный клуб деятельностью салона ритуальных услуг.

«В отношении 40-летнего организатора «покера на гробах» возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают его сообщников», – цитирует РИА «Новости» Следственный комитет России.

Во время обыска подвального помещения правоохранительные органы обнаружили и изъяли 5 тыс. фишек стоимостью в 7 млн рублей, 37 запечатанных колод с картами и черновики записей с шестизначными проигрышами игроков. Покерный стол стоял по соседству с венками и гробами.

Организатору запрещенного бизнеса грозит наказание по статье «Незаконное предпринимательство».

В России игорный бизнес запрещен с 1 июля 2009 года. Играть допускается лишь в строго отведенных зонах на Алтае, около Владивостока, под Калининградом и на побережье Кавказа.

В 2014 году президент России Владимир Путин предложил на рассмотрение законопроект о создании игорной зоны в Крыму. В марте 2018 года глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что место для этого подобрано.

При этом Министерство финансов России разработало новый проект, благодаря которому можно будет ограничить игрокам ставки или запретить играть.