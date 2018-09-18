Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии в парке «Патриот»

В среду под председательством президента России Владимира Путина состоится заседание Военно-промышленной комиссии, которое пройдет в парке «Патриот»; перед этим российский лидер примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба Кремля.

«19 сентября в День оружейника Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, которое пройдет на территории выставочного комплекса военно-патриотического парка «Патриот», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Перед началом заседания Путин вместе с патриархом Кириллом примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил, который будет построен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В начале сентября министр обороны Сергей Шойгу рассказал о строительстве этого храма.