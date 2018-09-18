В Совфеде дали прогноз по развитию отношений с Израилем после инцидента с Ил-20

Инцидент с российским Ил-20, сбитым в Сирии во вторник, не приведет к прямому военному конфликту с Израилем, однако дипотношения с этой страной будут омрачены, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Действия израильских ВВС – верх не только безответственности, но и цинизма», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что Россия никогда не поступает «оголтело», и перед принятием радикальных действий тщательно все проверяет, просчитывая возможные варианты развития событий и реагируя адекватно.

«Конечно, до прямого военного конфликта с Израилем дело вряд ли дойдет, но на дипломатических отношениях с этой страной, на нашем сотрудничестве, которое сейчас имеет место быть в ряде направлений, такой циничный шаг явно отразится, причём не самым лучшим образом», – заявил сенатор.

Ранее Минобороны России заявило, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, вследствие чего российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО.

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