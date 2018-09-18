Турция направит в Идлиб дополнительные войска

Анкара в рамках соглашения с Россией о демилитаризованной зоне в Идлибе собирается направить в регион дополнительный военный контингент, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Нам нужно будет ввести в Идлиб дополнительные военные силы. Таким образом, этот регион будет очищен от террористов. Мы подписали соглашение, никаких сомнений нет, там все понятно. Будем продолжать работать», – передает слова Чавушоглу РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что террористы уйдут из Идлиба, а тяжелое вооружение будет отведено. В регионе, по мнению Чавушоглу, останутся только умеренная оппозиция с небольшим числом легкого оружия.

«Турция и Россия будут вместе контролировать этот процесс», – заявил глава турецкого МИД.

Он также добавил, что Россия взяла на себя ответственность за то, что Дамаск не начнет операцию в Идлибе.

В понедельник, Путин и Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в САР, а министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе лидеры двух стран.