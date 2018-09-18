Путин дал оценку отношениям России и Венгрии

Венгрия остается одним из ключевых партнеров Москвы в Европе, отношения сторон развиваются практически по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что Будапешт «безусловно, один из наших ключевых партнеров в Европе», отношения с которым «развиваются практически по всем направлениям, активно работает межправкомиссия», передает РИА «Новости».

Глава государства отметил также позитивную динамику торгово-экономического оборота, объем взаимных инвестиций, составляющий около 1 млрд долларов, и осуществление совместных крупных и перспективных проектов.

В свою очередь Орбан отметил, что встреча с Путиным имеет большое значение, так как страны являются важными партнерами, которые имеют «сбалансированные, предсказуемые отношения».

«Нельзя сказать, что для нашего сотрудничества всегда обеспечиваются благоприятные международные (условия). Но все неприятные вещи для того и существуют, чтобы мы вместе могли с ними бороться. Я думаю, что у нас получается», – сказал представитель Будапешта.

Он подчеркнул, что, несмотря на снижение товарооборота из-за санкций Евросоюза, России и Венгрии «эту тенденцию удалось повернуть вспять». Кроме того, по его мнению, страны имеют потенциал для развития связей в энергетике, сельском хозяйстве, культуре и многих других отраслях.

В материалах к переговорам Путина и Орбана сказано, что стороны намерены обсудить также ситуацию на Украине и в Сирии.

Напомним, о встрече Путина и Орбана стало известно в конце августа. Ранее премьер Венгрии заявлял, что политика Европейского союза по отношению к России является примитивной.