Прокуратура потребовала вернуть в СИЗО челябинского экс-замминистра

Гособвинение обжаловало решение райсуда в Челябинске о смягчении меры пресечения для бывшего первого замминистра экономического развития области Антона Бахаева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщила во вторник агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокуратура внесла в областной суд апелляцию на решение Центрального районного суда об изменении Бахаеву меры пресечения.

Напомним, 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. В суде уточнили, что следователь ходатайствовал о продлении для Бахаева срока содержания под стражей на два месяца. По мнению следователя, нет оснований для изменения меры пресечения обвиняемому. В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал.

Обвиняемый и его защитники просили изменить меру пресечения на другую, не связанную с изоляцией от общества.

Бахаев представил следователю явку с повинной. Еще 25 июля в ходе дополнительного допроса дал подробные признательные показания. Он заявил о готовности заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, у него изъяли загранпаспорт. Суд счел эти доводы достаточными для изменения меры пресечения.

Гособвинение придерживается другого мнения. В надзорном ведомстве подчеркнули: ни Бахаев, ни его защитники не подавали на имя областного прокурора ходатайство о заключении досудебного соглашения. Он не возместил причиненный государству ущерб в размере свыше 3 млн рублей. И совершенное им преступление относится к категории тяжких. По мнению гособвинения, находясь на свободе, он может воспрепятствовать расследованию, используя все свои связи, или скрыться от следствия.

Прокурор просит отменить решение районного суда, удовлетворить ходатайство следователя, вернув Бахаева под стражу.

В пресс-службе областного суда уточнили, пока в суд апелляционное представление не поступало.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ранее освободил Бахаева от занимаемой должности в связи утратой доверия.