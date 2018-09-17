На Украине захотели создать представляющую интересы Донбасса партию

Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук предложил создать на Украине политическую партию, которая бы представляла интересы Донбасса и русскоязычного населения.

По словам Медведчука, переговоры идут между партией «За життя», в которую он вошел, «Оппозиционным блоком», а также движением «Украинский выбор – Право народа», передает РИА «Новости».

В случае успешных переговоров объединение может выдвинуть кандидата в президенты Украины, заявил Медведчук в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

Напомним, в мирнувшую пятницу спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер заявил, что украинские власти делают недостаточно для соотечественников, живущих в Донбассе. В тот же день он встретился с представителями украинской оппозиции, обсудив с ними ситуацию в Донбассе.