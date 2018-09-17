У Медведева появился новый пресс-секретарь

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжения, которыми его пресс-секретарь Наталья Тимакова освобождается от должности, а Олег Осипов занимает ее место.

Олег Осипов сам сообщил об этом представителям СМИ. Он занял должность заместителя руководителя аппарата правительства – пресс-секретаря председателя правительства, передает ТАСС.

Тимакова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Ранее сообщалось, что она переходит на работу в ВЭБ.

Ранее Наталья Тимакова, покидающая должность пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева, рассказала, как Олег Оиспов был выбран в качестве ее преемника.

Осипов, которому 19 сентября исполняется 40 лет, до последнего времени занимал пост первого заместителя главного редактора агентства «Россия Сегодня». В 1999 году он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, тогда же начал работать в РИА «Новости». Прошел путь от корреспондента дипломатической редакции и «кремлевского пула» до первого заместителя главного редактора.