Вынесен приговор террористке, завербованной сотрудниками «Макдоналдса»

Московский окружной военный суд вынес приговор уроженке Дагестана Виктории Будайхановой, которая была завербована в «Исламское государство*» коллегами по «Макдоналдсу», ее осудили на пять лет колонии общего режима условно.

«Суд постановил признать Будайханову виновной по ч. 2 ст. 208 УК РФ и назначить ей условное наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 5 лет», – приводит решение судьи ТАСС.

Прокуратура требовала приговорить ее к восьми годам реального лишения свободы.

18-летняя Будайханова в 2014 году сбежала из Москвы с двумя подругами в Турцию, после чего ее переправили в Сирию в ряды террористической группировки «Исламское государство*». В Москве она была студенткой архитектурного колледжа и подрабатывала в «Макдоналдсе». Именно там она была привлечена к идеям радикального ислама двумя коллегами.