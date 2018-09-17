Канцлер Австрии признал наличие напряженности внутри ЕС

Австрийский канцлер Себастьян Курц на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что в отношениях между странами ЕС присутствует напряженность, сообщает Agence France Presse.

«Главной целью на время нашего председательства станет поддержка тех, кто хочет выстроить мосты внутри Европейского союза, поскольку на сегодняшний день имеется слишком много очагов напряженности внутри ЕС – между востоком и западом, между севером и югом», – сказал Курц, передает ТАСС.

По его словам, залогом процветания Евросоюза может стать только совместная работа всех его участников над проблемами сообщества. «ЕС сможет достичь успеха только в том случае, если мы будем работать и действовать сообща», – отметил канцлер.

Ранее Курц перед встречей с коллегой из Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил об общей позиции двух стран по выходу Великобритании из ЕС, призвав не допустить жесткого Brexit.