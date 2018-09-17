Певца Николая Носкова госпитализировали с повторным инсультом

Российского исполнителя Николая Носкова госпитализировали с повторным инсультом в столичную больницу.

Об этом сообщает Рен ТВ.

Вместе с тем в пресс-службе певца сообщили, что он лишь проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо, пишет РИА «Новости».

«Он не госпитализирован, у него все хорошо, он просто проходит реабилитацию после продолжительного заболевания. Чувствует себя хорошо, посещает санаторий», – рассказали в пресс-службе.

Впервые Носкова с тем же диагнозом госпитализировали в августе. Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов призывал всех молиться о здоровье артиста.

После госпитализации, по словам своего представителя, он чувствовал себя значительно лучше.

В марте Носков перенес операцию по удалению тромба.