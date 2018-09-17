На Украине собрались вести учет «российских агентов»

Фракция Верховной рады «Народный фронт» инициировала разработку проекта закона о регистрации на Украине иностранных агентов, действующих в интересах России, заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

По его словам, законопроект будет аналогичен действующему в США закону от 1938 года о регистрации иностранных агентов.

Бурбак сказал, что такой закон должен касаться «исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, которым является Российская Федерация», передает ТАСС.

Согласно «Закону о регистрации иностранных агентов», действующему в США, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего фактора или государства.

По закону они обязаны предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности. При этом действие закона не распространяется на организации, работающие в сфере науки, образования, религии и культуры, если их деятельность «служит главным образом не иностранным интересам».

Под действие закона подпадают и средства массовой информации, которые «контролируются, субсидируются или финансируются» из-за рубежа.